Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 19 марта. В афишу вошла выставка, концерт, кинопоказ и экскурсия. Так, в Alina Pinsky Gallery проходит выставка картин-ребусов "Поле чудес". В Московской консерватории с концертом "Музыка любви" выступит камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Кроме того, в кинотеатрах можно посмотреть историческую драму "Алые Паруса", а 20 марта проект "Открой#Моспром" приглашает посетить экскурсию в музей "Роза Эйнема".

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