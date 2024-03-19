Москвичам представили культурную программу на 19 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 19 марта. В афишу вошла выставка, концерт, кинопоказ и экскурсия. Так, в Alina Pinsky Gallery проходит выставка картин-ребусов "Поле чудес". В Московской консерватории пройдет концерт Gradus ad Parnassum в рамках XXVIII Фестиваля фортепианной музыки.

Тем временем, в кинотеатрах можно посмотреть историческую драму "Алые Паруса". Кроме того, проект "Открой#Моспром" приглашает на экскурсию по "Кондитерскому концерну Бабаевский". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.