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18 ноября, 23:30

Спорт

Спортивно-гимнастическое шоу "Дуэль" пройдет 18 ноября в столице

Спортивно-гимнастическое шоу "Дуэль" пройдет 18 ноября в столице

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Спортивно-гимнастическое шоу "Дуэль" состоится 18 ноября в Москве

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Спортивно-гимнастическое шоу Хоркиной "Дуэль" состоится 18 ноября в столице

Спортивно-гимнастическое шоу Светланы Хоркиной "Дуэль" пройдет в субботу, 18 ноября, в Москве. На сцену Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой выйдут мировые звезды спортивной, художественной и акробатической гимнастики, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ.

Представление – современная сказка про веру в свою мечту, характер и целеустремленность, в которой каждый может стать чемпионом. На какие еще интересные спортивные события стоит обратить внимание в выходные? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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