Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 18 июля

Москвичам представили культурную программу на 18 июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время 18 июля

В шести скейт-парках "Московских сезонов" проходят бесплатные тренировки

Занятия йогой с животными стартовали в Парке Горького

Москвичам представили культурную программу на 17 июля

В Парке Горького провели занятия по йоге с козами

Москвичам представили культурную программу на 16 июля

Москвичам представили культурную программу на 15 июля

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 15 июля

Собянин: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Для жителей столицы составили культурную программу на четверг, 18 июля. В нее вошли прогулка по новому маршруту в парке, выставка, фестиваль и концерт. Так, в парке "Одинцово" совместно с Третьяковской галереей запустили новый прогулочный маршрут "Малевич в лесу". Кроме того, в Пушкинском музее до 21 июля можно посетить выставку Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Тем временем в столице продолжается масштабный фестиваль "Лето в Москве", который предлагает горожанам маркеты, танцевальные и театральные мероприятия, занятий йогой на свежем воздухе и многое другое. Вдобавок к этому, 18 июля на площадке Summer Stage состоится концерт группы Pizza.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
досугкультуравыставкигородпаркифестиваликонцертывидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика