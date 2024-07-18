Москвичам представили культурную программу на 18 июля

Для жителей столицы составили культурную программу на четверг, 18 июля. В нее вошли прогулка по новому маршруту в парке, выставка, фестиваль и концерт. Так, в парке "Одинцово" совместно с Третьяковской галереей запустили новый прогулочный маршрут "Малевич в лесу". Кроме того, в Пушкинском музее до 21 июля можно посетить выставку Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Тем временем в столице продолжается масштабный фестиваль "Лето в Москве", который предлагает горожанам маркеты, танцевальные и театральные мероприятия, занятий йогой на свежем воздухе и многое другое. Вдобавок к этому, 18 июля на площадке Summer Stage состоится концерт группы Pizza.

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