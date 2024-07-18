Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 08:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 18 июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время 18 июля

В шести скейт-парках "Московских сезонов" проходят бесплатные тренировки

Занятия йогой с животными стартовали в Парке Горького

Москвичам представили культурную программу на 17 июля

В Парке Горького провели занятия по йоге с козами

Москвичам представили культурную программу на 16 июля

Москвичам представили культурную программу на 15 июля

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 15 июля

Собянин: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Москвичам представили культурную афишу на 5–6 июля

Жителям столицы представили культурную афишу на 18 июля. В нее вошли новый маршрут в парке, выставка, кинопказ и концерт. Так, в парке "Одинцово" совместно с Третьяковской галереей запустили прогулочный маршрут "Малевич в лесу". Кроме того, в центре "Зотов" можно посетить выставку "Добро пожаловать в клуб".

Тем временем 18 июля в кинопрокат выходит российская комедия "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым в главных ролях. Также вечером состоится концерт певца Feduk. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугкультуравыставкикиноконцертывидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика