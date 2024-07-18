Москвичам рассказали, как провести свободное время 18 июля

Жителям столицы представили культурную афишу на 18 июля. В нее вошли новый маршрут в парке, выставка, кинопказ и концерт. Так, в парке "Одинцово" совместно с Третьяковской галереей запустили прогулочный маршрут "Малевич в лесу". Кроме того, в центре "Зотов" можно посетить выставку "Добро пожаловать в клуб".

Тем временем 18 июля в кинопрокат выходит российская комедия "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым в главных ролях. Также вечером состоится концерт певца Feduk. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.