Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 18 июня

Москвичам представили культурную программу на вторник, 18 июня. В нее включили фестиваль, выставку и два кинопоказа. Так, в столице стартовал очередной фестиваль "Усадьбы Москвы", в рамках которого в течение трех месяцев будут проходить несколько тысяч мероприятий. Тем временем в ГМИИ имени Пушкина откроется выставка "Три времени Рима".

Кроме того, вечером в "Москино Сокольники" состоится показ фильма "Только бог простит" с Райаном Гослингом, а в "Домжуре" покажут драму "Асса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

