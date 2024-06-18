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18 июня, 09:00

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 18 июня

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 18 июня

Москвичам представили культурную афишу на 18 июня

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Москвичам представили культурную программу на вторник, 18 июня. В нее включили фестиваль, выставку и два кинопоказа. Так, в столице стартовал очередной фестиваль "Усадьбы Москвы", в рамках которого в течение трех месяцев будут проходить несколько тысяч мероприятий. Тем временем в ГМИИ имени Пушкина откроется выставка "Три времени Рима".

Кроме того, вечером в "Москино Сокольники" состоится показ фильма "Только бог простит" с Райаном Гослингом, а в "Домжуре" покажут драму "Асса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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