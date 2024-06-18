Москвичам представили культурную афишу на 18 июня

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на вторник, 18 июня. В нее вошли фестиваль, кинопоказ и концерт. Так, в фестивале "Усадьбы Москвы" в 2024 году участвуют более 40 усадеб, в которых пройдут свыше 2,5 тысячи мероприятий. Кроме того, в рамках "Лета в Москве" на Чистопрудном бульваре проходит винтажный маркет.

Тем временем вечером можно посетить показ драматической киноленты "Вторая жизнь Гарольда Фрая", а в Доме музыки состоится концерт "Сны Миядзаки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

