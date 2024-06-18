Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 18 июня

Москвичам представили культурную афишу на 18 июня

Сезон летних кинотеатров открыли в Москве

"Сити": музей-заповедник "Царицыно" отметит 40 лет 12 июня

Более 500 мероприятий подготовили на книжном фестивале на Красной площади

Столичные парки подготовили программу отдыха и спортивных занятий

Москвичам рассказали, как провести свободное время 4 июня

Москвичам представили культурную программу на 4 июня

Киностудия Горького подготовила новую программу экскурсий

Ежегодная выставка "Цветы лета" завершится в "Аптекарском огороде" 4 июня

"Сити": топ-5 фильмов недели

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на вторник, 18 июня. В нее вошли фестиваль, кинопоказ и концерт. Так, в фестивале "Усадьбы Москвы" в 2024 году участвуют более 40 усадеб, в которых пройдут свыше 2,5 тысячи мероприятий. Кроме того, в рамках "Лета в Москве" на Чистопрудном бульваре проходит винтажный маркет.

Тем временем вечером можно посетить показ драматической киноленты "Вторая жизнь Гарольда Фрая", а в Доме музыки состоится концерт "Сны Миядзаки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
досугкультурагородфестиваликиновидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика