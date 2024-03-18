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18 марта, 07:30

Культура

Москвичам представили культурную программу на 18 марта

Москвичам представили культурную программу на 18 марта

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Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в понедельник, 18 марта. В афишу вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, в галерее "K35" можно посетить персональную экспозицию "Ложные воспоминания" Натальи Спечинской, а в Еврейском музее и центре толерантности – выставку "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие".

Кроме того, в кинотеатрах вышла в прокат мелодрама "Любовь со второго взгляда" с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко в главных ролях. Также в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится шоу Tablao Flamenсo.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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