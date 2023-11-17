Около 500 кружков и секций открыто для москвичей в парках столицы

В московских парках работают около 500 кружков и секций, рассказали в столичном департаменте культуры. Дети могут ходить на уроки рисования и делать аппликации, а для взрослых проводят лекции по культурологии и танцевальные мастер-классы.

Также москвичам предлагают, например, заняться спортом и изучать иностранные языки. Занятия проходят в усадьбе Воронцово, парке "Кузьминки", Измайловском парке и на других площадках – можно выбрать место ближе к дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.