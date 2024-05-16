Инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя" подготовили в "Мультимедиа Арт Музее"

До 15 июля в "Мультимедиа Арт Музее" можно посмотреть инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя". Работа посвящена футболу, посетители смогут ощутить, будто находятся на стадионе.

Музей космонавтики приглашает посмотреть на собак-роботов. Их прототипами стали знаменитые Белка и Стрелка, которые совершили полет на корабле "Спутник-5" в 1960 году. Также в музее пройдет лекция о современной российской космонавтике и проектах, которые создаются в 2024 году.

Подробнее о том, куда еще можно сходить в столице и чем заняться, – в эфире телеканала Москва 24.