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16 мая, 09:00

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Инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя" подготовили в "Мультимедиа Арт Музее"

Инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя" подготовили в "Мультимедиа Арт Музее"

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До 15 июля в "Мультимедиа Арт Музее" можно посмотреть инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя". Работа посвящена футболу, посетители смогут ощутить, будто находятся на стадионе.

Музей космонавтики приглашает посмотреть на собак-роботов. Их прототипами стали знаменитые Белка и Стрелка, которые совершили полет на корабле "Спутник-5" в 1960 году. Также в музее пройдет лекция о современной российской космонавтике и проектах, которые создаются в 2024 году.

Подробнее о том, куда еще можно сходить в столице и чем заняться, – в эфире телеканала Москва 24.

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