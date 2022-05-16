Ежегодная акция "Ночь музеев" пройдет 21 мая

Ежегодная акция "Ночь музеев" пройдет в предстоящую субботу, 21 мая. Культурные площадки Москвы по этому случаю подготовили более 230 мероприятий. Среди них выставки, лекции и мастер-классы.

Так, галерея Шилова приглашает на бесплатные экскурсии. В Музее-усадьбе Остафьево состоится вокально-инструментальный концерт. А любителей спорта приглашает комплекс ЦСКА: перед гостями выступит военный оркестр. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

