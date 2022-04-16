8 вагонов трамваев покажут на параде этой техники

16 апреля на северо-востоке Москвы состоится парад трамваев. По столичным улицам проедут 8 вагонов разных времен, самому старому из которых больше 114 лет.

По какому маршруту проследует ретро-транспорт и будет ли возможность рассмотреть его поближе? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.