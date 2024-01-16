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16 января, 10:45

Общество

Программу мероприятий на Южном речном вокзале выбрали 228 тыс москвичей

Программу мероприятий на Южном речном вокзале выбрали 228 тыс москвичей

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На платформе "Активный гражданин" более 228 тысяч москвичей поделились мнением, каких активностей должно быть больше на Южном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Лидерами голосования стали концерты, кинопоказы и выставки. На территории Южного речного вокзала прошло уже свыше 300 бесплатных мероприятий с момента его открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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