Программу мероприятий на Южном речном вокзале выбрали 228 тыс москвичей

На платформе "Активный гражданин" более 228 тысяч москвичей поделились мнением, каких активностей должно быть больше на Южном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Лидерами голосования стали концерты, кинопоказы и выставки. На территории Южного речного вокзала прошло уже свыше 300 бесплатных мероприятий с момента его открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.