Более 150 площадок с искусственным льдом оборудуют в Москве в 2023 году

В Москве начали монтировать катки. В 2023 году в столице оборудуют более 150 площадок с искусственным льдом. Самой большой популярностью у москвичей пользуются катки в Парке Горького и на ВДНХ. Там тоже начались работы.

Монтажники отгородили площадки и привезли материалы. Точная дата открытия катков пока неизвестна. В 2022 году ледовые площадки открылись в конце ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.