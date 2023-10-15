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15 октября, 14:15

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Более 150 площадок с искусственным льдом оборудуют в Москве в 2023 году

Более 150 площадок с искусственным льдом оборудуют в Москве в 2023 году

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В Москве начали монтировать катки. В 2023 году в столице оборудуют более 150 площадок с искусственным льдом. Самой большой популярностью у москвичей пользуются катки в Парке Горького и на ВДНХ. Там тоже начались работы.

Монтажники отгородили площадки и привезли материалы. Точная дата открытия катков пока неизвестна. В 2022 году ледовые площадки открылись в конце ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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