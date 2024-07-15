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Новости

15 июля, 08:00

Город

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 15 июля

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 15 июля

Собянин: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

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"Это Москва. Туризм": бассейны Москвы под открытым небом

Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 1 июля

Москвичам представили культурную афишу на 1 июля

Москвичам представили афишу мероприятий на 15 июля. В нее вошли фестиваль, две выставки и кинопоказ.

Так, в музее-заповеднике "Царицыно" до 21 июля будет идти фестиваль "Дачное Царицыно", а в пространстве VLADEY до 31 августа можно посетить выставку "Футбол – хоккей". Кроме того, на Гоголевском бульваре открылась выставка семейных фотографий москвичей, а в "Москино Сокольники" 15 июля состоится показ анимэ "Унесенные призраками".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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