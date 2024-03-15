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15 марта, 18:00

Город

Масленичные гуляния пройдут в московских парках 16–17 марта

Масленичные гуляния пройдут в московских парках 16–17 марта

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Москва готовится проводить Масленицу – впереди два дня самых широких гуляний. Специальную программу подготовили в московских парках и на площадках весеннего фестиваля в выходные, 16 и 17 марта.

На территории музея-заповедника "Царицыно" предусмотрена праздничная программа празднования Масленицы. Программа включает хоровод, концерт и два больших шествия: одно пойдет от метро "Орехово", второе – от метро "Царицыно".

Где можно попробовать традиционные и самые необычные блины? Что еще подготовили московские парки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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