Москвичам рассказали о культурной программе на 15 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг в пятницу, 15 марта. В афишу вошли две выставки и два кинопоказа. В центре "Зотов" можно посетить выставку "Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937". А на Гоголевском бульваре проходит выставка "Пером – оружием своим, что я в руках держу, – всем честным людям трудовым я, как солдат, служу", приуроченная к 111-летию Сергея Михалкова.

Кроме того, в кинотеатрах вышло в прокат драмеди "Фрау" с Елизаветой Янковской в главной роли и военная драма в четырех частях "По зову сердца" Игоря Угольникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.