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Новости

15 марта, 10:00

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 15 марта

Москвичам рассказали о культурной программе на 15 марта

Москвичам представили культурную афишу на 14 марта

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Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

Жителям столицы представили культурную афишу на 11 марта

Московская музейная неделя началась в столице

В центре Москвы открылись 13 новых выставок

Жителям столицы рассказали, как провести досуг в пятницу, 15 марта. В афишу вошли две выставки и два кинопоказа. В центре "Зотов" можно посетить выставку "Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937". А на Гоголевском бульваре проходит выставка "Пером – оружием своим, что я в руках держу, – всем честным людям трудовым я, как солдат, служу", приуроченная к 111-летию Сергея Михалкова.

Кроме того, в кинотеатрах вышло в прокат драмеди "Фрау" с Елизаветой Янковской в главной роли и военная драма в четырех частях "По зову сердца" Игоря Угольникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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