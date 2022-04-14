Ярмарка классического и современного искусства "Арт Москва" открылась в столице

14 апреля директор ярмарки классического и современного искусства "Арт Москва" Наталия Корень провела экскурсию по выставочному пространству и рассказала об участниках мероприятия.

На стендах были представлены произведения из 100 российских галерей. На ярмарке можно было увидеть работы отечественных и европейских классиков, иконы, познакомиться с барокко, импрессионизмом, соцреализмом, стрит-артом и цифровым искусством, современными и классическими фотографиями.

