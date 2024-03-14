Москвичам представили культурную афишу на 14 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в четверг, 14 марта. В подборку мероприятий включили фильмы и концерты.

Так, можно посмотреть в кинотеатрах две драмеди "Фрау" и "Герой наших снов" или сходить на концерт HighTime Orchestra – коллектив исполнит каверы известных мелодий. Кроме того, в Московской консерватории подготовили концерт классической музыки "Штраус 220".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.