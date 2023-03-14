"Ленту Мебиуса" откроют на ВДНХ в 2023 году

"Лента Мебиуса" появится в Москве в 2023 году. Арт-объект с таким названием откроют на ВДНХ. Это будет многоуровневый пешеходный маршрут, выполненный в виде восьмерки. Его протяженность составит больше 300 метров.

Прогулочная дорожка поднимается почти на 7 метров над землей. "Лента Мебиуса" составит единый комплекс с Садом пяти чувств, где будут сады осязания, звуков, запахов, вкусов и зрительных ощущений.

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