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"Ленту Мебиуса" откроют на ВДНХ в 2023 году

"Ленту Мебиуса" откроют на ВДНХ в 2023 году

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"Лента Мебиуса" появится в Москве в 2023 году. Арт-объект с таким названием откроют на ВДНХ. Это будет многоуровневый пешеходный маршрут, выполненный в виде восьмерки. Его протяженность составит больше 300 метров.

Прогулочная дорожка поднимается почти на 7 метров над землей. "Лента Мебиуса" составит единый комплекс с Садом пяти чувств, где будут сады осязания, звуков, запахов, вкусов и зрительных ощущений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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