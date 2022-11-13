Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

13 ноября, 18:43

M24.RU

Уличные художники работают над оформлением центра городской культуры "Графит"

Уличные художники работают над оформлением центра городской культуры "Графит"

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Уличные художники продолжают работать над своими произведениями в центре городской культуры "Графит".

Мастера начали рисовать 5 ноября, завершить работу они должны 19 ноября. Всего за это время будут нарисованы 7 произведений. Среди участников – известные авторы паблик-арта, участники международных и российских выставок и биеннале: Рустам Qbic, Petro, Серп, Алексей Лука, Ce, Slak, Fas. В роли куратора проекта выступил художник Миша Most.

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