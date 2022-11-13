Уличные художники работают над оформлением центра городской культуры "Графит"

Уличные художники продолжают работать над своими произведениями в центре городской культуры "Графит".

Мастера начали рисовать 5 ноября, завершить работу они должны 19 ноября. Всего за это время будут нарисованы 7 произведений. Среди участников – известные авторы паблик-арта, участники международных и российских выставок и биеннале: Рустам Qbic, Petro, Серп, Алексей Лука, Ce, Slak, Fas. В роли куратора проекта выступил художник Миша Most.