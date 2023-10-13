Международная выставка-форум "Россия" будет работать на ВДНХ полгода

Международная выставка-форум "Россия", которая в течение полугода будет работать на ВДНХ, в тестовом режиме откроется в октябре. Выставка посвящена современным достижениям страны.

Официальное открытие состоится 4 ноября. В рамках образовательной программы пройдут лекции, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. Главный лекторий будет работать во флагманском павильоне общества "Знание". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.