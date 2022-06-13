Башмет, Бутман и Кузнецова станут преподавателями музыкального лектория в "Музеоне"

Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тина Кузнецова станут преподавателями музыкального лектория в "Музеоне".

Он заработает в рамках Moscow Jazz Festival и откроется в павильоне "Школа" 14 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.