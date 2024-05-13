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13 мая, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 13 мая

Москвичам представили культурную программу на 13 мая

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Выставка "Античность. Система координат" открылась в парке "Зарядье"

Жителям Москвы представили культурную афишу на понедельник, 13 мая. Так, в медиацентре парка "Зарядье" до 4 августа проходит выставка "Античность. Система координат". В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVI–XIX веков, авторы которых вдохновлялись эпохой античности.

Также москвичей и гостей столицы приглашают на пешеходную экскурсию по улице Народного Ополчения. Участники увидят дом наркомата водного транспорта и познакомятся с современной архитектурой жилых зданий, а еще узнают об одном из первых интерактивных музеев столицы и истории названия улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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