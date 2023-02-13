В Музее Гаража особого назначения ФСО России рассказали о постоянной экспозиции

13 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоялась экскурсия по Музею Гаража особого назначения ФСО России.

В музее представлены машины лидеров Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Начальник экскурсионного бюро Екатерина Токарева показала императорские Delaunay-Belleville и Mercedes, подлинный бронированный автомобиль Aurus, а также рассказала любопытные факты о советских моделях ЗИС и ЗИЛ, мотоциклах почетного эскорта.