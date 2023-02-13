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13 февраля, 16:18

M24.RU

В Музее Гаража особого назначения ФСО России рассказали о постоянной экспозиции

В Музее Гаража особого назначения ФСО России рассказали о постоянной экспозиции

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13 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоялась экскурсия по Музею Гаража особого назначения ФСО России.

В музее представлены машины лидеров Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Начальник экскурсионного бюро Екатерина Токарева показала императорские Delaunay-Belleville и Mercedes, подлинный бронированный автомобиль Aurus, а также рассказала любопытные факты о советских моделях ЗИС и ЗИЛ, мотоциклах почетного эскорта.
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