Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 10:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 апреля

Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 апреля

Москвичам представили культурную программу на 12 апреля

Москвичам представили культурную афишу на вечер 11 апреля

Жителям столицы представили культурную программу на 11 апреля

"Это Москва. Туризм": три столичных колеса обозрения

Москвичам рассказали, как провести свободное время 10 апреля

Москвичам представили культурную афишу на 10 апреля

Москвичам представили культурную программу на 9 апреля

Москвичам рассказали о работе культурных кружков

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Жителям столицы представили программу мероприятий на пятницу, 12 апреля. В нее вошли выставка, кинопоказ, спектакль и открытие музея. Так, в Музее космонавтики стартовала экспозиция "Гагарин. Дорога в космос", посвященная 90-летию знаменитого советского космонавта.

Кроме того, в московских кинотеатрах можно посмотреть фильм "Москва – Кассиопея" в жанре sci-fi. Также в этот день состоится открытие Мультимедиа арт музея Москвы, который подготовил восемь выставочных проектов. На сцене театра "Одеон" пройдет спектакль "Хулиганы. Идеальная пара" с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым в главных ролях.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
досугкультуравидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика