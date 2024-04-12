Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 апреля

Жителям столицы представили программу мероприятий на пятницу, 12 апреля. В нее вошли выставка, кинопоказ, спектакль и открытие музея. Так, в Музее космонавтики стартовала экспозиция "Гагарин. Дорога в космос", посвященная 90-летию знаменитого советского космонавта.

Кроме того, в московских кинотеатрах можно посмотреть фильм "Москва – Кассиопея" в жанре sci-fi. Также в этот день состоится открытие Мультимедиа арт музея Москвы, который подготовил восемь выставочных проектов. На сцене театра "Одеон" пройдет спектакль "Хулиганы. Идеальная пара" с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым в главных ролях.

Подробнее – в программе "Сити".