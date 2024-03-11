Жителям столицы представили культурную афишу на 11 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг вечером в понедельник, 11 марта. В подборку мероприятий включили театральные постановки и концерты, а также выставки.

Можно сходить на фильм "Позывной "Пассажир", снятый по мотивам романа Александра Проханова "Убийство городов", также в прокате кинокартина "Герой наших снов" с Николасом Кейджем. Еще можно посетить выставку "Группа "13". В переулках эпохи" в Музее русского импрессионизма.

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