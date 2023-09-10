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Новости

Новости

10 сентября, 22:45

Город

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия проходят в честь Дня города

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия проходят в честь Дня города

Концерт в честь Дня города Москвы прошел в "Лужниках"

Жителям столицы сообщили о мероприятиях в честь Дня города

Жителям столицы рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня города на ВДНХ

Жителям столицы рассказали о программе завершающего дня Московского урбанфорума

Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня города на ВДНХ

Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня города в столице

Москвичам рассказали о программе завершающего дня Урбанфорума в столице

В фестивале "Артист" в цирке Никулина примут участие 15 стран

Международный фестиваль "Артист" открыли в цирке Никулина на Цветном бульваре

В День города в Москве проходит множество праздничных мероприятий – концерты, шоу, фестивали и мастер-классы. В субботу, 10 сентября, в них приняли участие десятки тысяч людей.

Праздник продолжается. Например, в Центре национальных конных традиций на ВДНХ можно было посмотреть на выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, а также на соревнования по хоббихорсингу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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