Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях 10 сентября в столице

В День города в Москве проходит множество праздничных мероприятий – концерты, шоу, фестивали и мастер-классы. В субботу, 10 сентября, в них приняли участие десятки тысяч людей.

Праздник продолжается. Например, в Центре национальных конных традиций на ВДНХ можно будет посмотреть на выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, а также на соревнования по хоббихорсингу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.