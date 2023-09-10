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10 сентября, 11:15

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Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях 10 сентября в столице

Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях 10 сентября в столице

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В День города в Москве проходит множество праздничных мероприятий – концерты, шоу, фестивали и мастер-классы. В субботу, 10 сентября, в них приняли участие десятки тысяч людей.

Праздник продолжается. Например, в Центре национальных конных традиций на ВДНХ можно будет посмотреть на выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, а также на соревнования по хоббихорсингу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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