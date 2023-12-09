Фестиваль "Московское чаепитие" стартовал на Тверской площади

На Тверской площади начался фестиваль "Московское чаепитие". Гости могут попробовать чай из самовара, разные виды сладостей и варенья, посетить открытые уроки танцев, а также увидеть выступления фольклорных групп и театральные представления.

Отмечается, что там уже открыта новогодняя ярмарка, где можно купить сувениры и подарки. Подробнее о том, какие еще фестивали и мероприятия подготовили в столице, – в эфире телеканала Москва 24.