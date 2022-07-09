Москвичам рассказали, где провести досуг в выходные

Гостей ждут на площадках Дня московского транспорта. Сюрпризы пассажиров ждут и на земле и под землей. Вечером в центре стартуют сразу несколько спортивных мероприятий – велопрогулка на 20 километров, велогонка на 90 километров, а также ночной забег.

На ВДНХ утром откроется фестиваль "Дружба народов", а в Парке Горького продолжится российская креативная неделя. Парк Царицыно в этом году стал главной площадкой дня семьи, любви и верности. Концерты в честь этого праздника запланированы и в других городских парках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.