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Новости

08 марта, 12:15

Город

В Москве подготовили особые программы к 8 марта

В Москве подготовили особые программы к 8 марта

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

Столичные парки и музеи подготовили праздничные мероприятия с 8 по 10 марта

Парки Москвы подготовили праздничную программу 8–10 марта

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Столичные катки будут работать бесплатно для женщин 8 Марта

Международный женский день отмечают по всей столице. Специальную программу подготовили на ВДНХ – всем женщинам дарят цветы, а гостьи по имена Марта могут бесплатно посетить несколько экспозиций, для этого нужно показать паспорт.

Еще одну акцию проводят в Парке Горького. 8 марта каток работает бесплатно для всех женщин.

Свободный вход есть и на других катках в парках Москвы – всего в таком формате работают 39 площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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