В Москве подготовили особые программы к 8 марта

Международный женский день отмечают по всей столице. Специальную программу подготовили на ВДНХ – всем женщинам дарят цветы, а гостьи по имена Марта могут бесплатно посетить несколько экспозиций, для этого нужно показать паспорт.

Еще одну акцию проводят в Парке Горького. 8 марта каток работает бесплатно для всех женщин.

Свободный вход есть и на других катках в парках Москвы – всего в таком формате работают 39 площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.