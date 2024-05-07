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Новости

07 мая, 08:45

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 7 мая

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 7 мая

Москвичам представили культурную программу на 7 мая

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Жителям Москвы представили культурную программу на вторник, 7 мая. Она включает две выставки, кинопоказ и концерт. Первая выставка проходит в Еврейском музее и называется "Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне". Вторая организована в ММОМА в честь 90-летия художника Зураба Церетели.

Кроме того, вечером состоится показ военной киноленты "Блиндаж", а в музее-заповеднике "Царицыно" музыканты High Time Orchestra сыграют фрагменты из произведений П. И. Чайковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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