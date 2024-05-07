Москвичам представили культурную программу на 7 мая

Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 7 мая. Она включает две выставки и два концерта. Первая выставка называется "Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне" и проходит она в Еврейском музее. Вторая экспозиция под названием "Подвиги героев" развернулась на 89-м этаже башни "Федерация. Восток" в "Москва-Сити".

Кроме того, вечером в "Зарядье" состоится концерт "Рахманинов. Навсегда", а в Большом зале Московской консерватории Государственный Кремлевский оркестр исполнит произведения П. И. Чайковского.

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