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07 мая, 07:45

Культура

Москвичам представили культурную программу на 7 мая

Москвичам представили культурную программу на 7 мая

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Жителям Москвы представили культурную афишу на вторник, 7 мая. Она включает две выставки и два концерта. Первая выставка называется "Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне" и проходит она в Еврейском музее. Вторая экспозиция под названием "Подвиги героев" развернулась на 89-м этаже башни "Федерация. Восток" в "Москва-Сити".

Кроме того, вечером в "Зарядье" состоится концерт "Рахманинов. Навсегда", а в Большом зале Московской консерватории Государственный Кремлевский оркестр исполнит произведения П. И. Чайковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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