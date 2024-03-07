Парки Москвы подготовили праздничную программу 8–10 марта

Женщины в одежде с леопардовым принтом смогут бесплатно попасть в Московский зоопарк с 8 по 10 марта. А в Парке Горького 8 марта пройдет серия бесплатных экскурсий и квестов в рамках проекта "Прогулки с историей".

В праздничные выходные на культурных площадках Москвы будут поздравлять, развлекать и удивлять посетительниц. Множество мероприятий подготовили парки, музеи и кинотеатры.

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