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07 марта, 12:00

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Парки Москвы подготовили праздничную программу 8–10 марта

Парки Москвы подготовили праздничную программу 8–10 марта

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Женщины в одежде с леопардовым принтом смогут бесплатно попасть в Московский зоопарк с 8 по 10 марта. А в Парке Горького 8 марта пройдет серия бесплатных экскурсий и квестов в рамках проекта "Прогулки с историей".

В праздничные выходные на культурных площадках Москвы будут поздравлять, развлекать и удивлять посетительниц. Множество мероприятий подготовили парки, музеи и кинотеатры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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