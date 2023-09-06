Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 13:30

Город

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках" 6 сентября

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках" 6 сентября

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В последнюю неделю работы Московского урбанфорума в "Лужниках" гостей ждет обширная программа мастер-классов. Например, там научат правильно оформлять аквариум. Профессионалы расскажут о том, как подбирать рыбок для содержания дома. Также участники смогут собрать картину из морской гальки и научатся делать скетчи.

Для тех, кто предпочитает активный отдых – проводят танцевальные и спортивные мастер-классы. Занятия ведут опытные инструкторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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