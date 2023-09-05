Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

05 сентября, 08:00

Город

Жителям столицы рассказали о праздничных мероприятиях в День города

Жителям столицы рассказали о праздничных мероприятиях в День города

Для москвичей подготовили специальную программу ко Дню города

"Сити": фильмы режиссера Тарковского покажут в кинотеатре "Художественный"

Жителям столицы рассказали об активностях в Гостином Дворе в рамках МУФ

Москвичам рассказали об активностях в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023

"Сити": фильмы Андрея Тарковского покажут в кинотеатре "Художественный"

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в "Лужниках" в рамках МУФ 4 сентября

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в "Лужниках" на последней неделе МУФ

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрировали в столице

Жителям столицы рассказали, как провести выходной на Московском урбанфоруме

Отметить день рождения в выходные готовится Москва. Столице исполняется 876 лет. На ВДНХ подготовили программу под названием "Москва – город высоких достижений". Гостей ждут на концертах, спектаклях, мастер-классах и соревнованиях.

Арена "Лужников" превратится в мини-версию столицы с ее самыми узнаваемыми местами. А по выставкам Москвы в праздничные дни можно совершить экскурсию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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