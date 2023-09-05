Жителям столицы рассказали о праздничных мероприятиях в День города

Отметить день рождения в выходные готовится Москва. Столице исполняется 876 лет. На ВДНХ подготовили программу под названием "Москва – город высоких достижений". Гостей ждут на концертах, спектаклях, мастер-классах и соревнованиях.

Арена "Лужников" превратится в мини-версию столицы с ее самыми узнаваемыми местами. А по выставкам Москвы в праздничные дни можно совершить экскурсию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.