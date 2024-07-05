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05 июля, 08:00

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 5–7 июля

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Для жителей столицы составили культурную программу на 5–7 июля. Так, 5 июля в ГУМе стартовал фестиваль цветов, который будет идти до 15 сентября. А 6 июля в Москве откроется девятый музыкальный фестиваль "Солома".

Кроме того, в "Геликон-опере" 5 июля состоится премьера спектакля "Мадам Баттерфляй", а на открытой крыше дома № 23 по Новослободской улице пройдет джазовый концерт, посвященный творчеству певицы Эми Уайнхаус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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Фестиваль "Солома"
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