05 июля, 08:00Город
Москвичам рассказали, как провести свободное время 5–7 июля
Для жителей столицы составили культурную программу на 5–7 июля. Так, 5 июля в ГУМе стартовал фестиваль цветов, который будет идти до 15 сентября. А 6 июля в Москве откроется девятый музыкальный фестиваль "Солома".
Кроме того, в "Геликон-опере" 5 июля состоится премьера спектакля "Мадам Баттерфляй", а на открытой крыше дома № 23 по Новослободской улице пройдет джазовый концерт, посвященный творчеству певицы Эми Уайнхаус.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.