Москва 24 рассказала, как провести свободное время 5 марта

Жителям столицы представили культурную программу на вторник, 5 марта. В подборку мероприятий вошли выставка, спектакль, кинопоказ и концерт.

В галерее "Триумф" проходит выставка "Тайное общество восьми углов" Павла Киселева. На ней показаны работы художника, отражающие отдельную вселенную с вымышленным языком и культурой. Кроме того, в "Градский Холл" состоится премьера музыкальной комедии "Формула любви" по мотивам одноименного фильма Марка Захарова.

Тем временем в прокат вышла приключенческая комедия "Кот и пес". Главных героев озвучили Агата Муцениеце и Никита Кологривый. А вечером в "Зарядье" с этнической музыкой выступит певица Namgar. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.