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05 марта, 07:30

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 5 марта

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 5 марта. В подборку мероприятий вошли выставка, спектакль, концерт и кинопросмотр.

В галерее "Триумф" проходит выставка "Тайное общество восьми углов" Павла Киселева. На ней показаны работы художника, отражающие отдельную вселенную с вымышленным языком и культурой. Кроме того, в "Градский Холл" состоится премьера музыкальной комедии "Формула любви" по мотивам одноименного фильма Марка Захарова.

Тем временем в концертном зале РАМ имени Гнесиных оркестр Cagmo 5 марта сыграет композиции группы Beatles, а в кинотеатрах состоится повторный релиз драмы "Пес-призрак: Путь самурая".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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