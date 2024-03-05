05 марта, 07:30Культура
Москвичам рассказали о культурной программе на 5 марта
Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 5 марта. В подборку мероприятий вошли выставка, спектакль, концерт и кинопросмотр.
В галерее "Триумф" проходит выставка "Тайное общество восьми углов" Павла Киселева. На ней показаны работы художника, отражающие отдельную вселенную с вымышленным языком и культурой. Кроме того, в "Градский Холл" состоится премьера музыкальной комедии "Формула любви" по мотивам одноименного фильма Марка Захарова.
Тем временем в концертном зале РАМ имени Гнесиных оркестр Cagmo 5 марта сыграет композиции группы Beatles, а в кинотеатрах состоится повторный релиз драмы "Пес-призрак: Путь самурая".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.