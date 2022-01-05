Москвичам рассказали об отдыхе в Ярославле

Корреспондент телеканала Москва 24 рассказала, как интересно провести время в Ярославле и в какую цену могут обойтись досуг и питание.

В городе есть множество церквей и даже собственный горнолыжный курорт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.