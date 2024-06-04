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04 июня, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 4 июня

Москвичам представили культурную программу на 4 июня

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 4 июня. В афишу мероприятий вошли фестиваль, выставка и два кинопоказа. Так, на ВДНХ до 8 июля можно посетить фестиваль "Будущее в цветах", а на "Винзаводе" открылась выставка "Ритм города".

Тем временем в столичных кинотеатрах можно посмотреть новую отечественную комедию "Манюня" и анимационную картину Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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