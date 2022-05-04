Пожарные провели экскурсию по пожарно-спасательной части

4 мая, в Международный день пожарных, прошла экскурсия по пожарно-спасательной части № 8.

Заместитель начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Сергей Брызгунов рассказал, с чего начинается рабочий день пожарных и как они получают вызовы.