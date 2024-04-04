Международная ярмарка Non/fiction стартовала в столице

С 4 по 7 апреля в Гостином Дворе в Москве пройдет ежегодная книжная ярмарка Non/fiction. Организаторы представили произведения из художественной, научной и научно-популярной литературы.

Кроме того, в музее-усадьбе "Кусково" пройдет интерактивная выставка "В мире весенних цветов". Посетители смогут не только полюбоваться красивыми растениями, а также узнать интересные факты о голландском быте, который воссоздали в резиденции Шереметьевых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.