04 апреля, 08:30Город
Международная ярмарка Non/fiction стартовала в столице
С 4 по 7 апреля в Гостином Дворе в Москве пройдет ежегодная книжная ярмарка Non/fiction. Организаторы представили произведения из художественной, научной и научно-популярной литературы.
Кроме того, в музее-усадьбе "Кусково" пройдет интерактивная выставка "В мире весенних цветов". Посетители смогут не только полюбоваться красивыми растениями, а также узнать интересные факты о голландском быте, который воссоздали в резиденции Шереметьевых.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.