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04 апреля, 08:30

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Международная ярмарка Non/fiction стартовала в столице

Международная ярмарка Non/fiction стартовала в столице

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С 4 по 7 апреля в Гостином Дворе в Москве пройдет ежегодная книжная ярмарка Non/fiction. Организаторы представили произведения из художественной, научной и научно-популярной литературы.

Кроме того, в музее-усадьбе "Кусково" пройдет интерактивная выставка "В мире весенних цветов". Посетители смогут не только полюбоваться красивыми растениями, а также узнать интересные факты о голландском быте, который воссоздали в резиденции Шереметьевых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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