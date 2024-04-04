04 апреля, 07:30Культура
Жителям столицы представили культурную афишу на 4 апреля
Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в четверг, 4 апреля. В культурную программу включили концерты, а также варианты киносеансов.
В Московском международном доме музыки прозвучат шедевры композиторов-романтиков И. Брамса и Ф. Листа. Их произведения исполнит национальный филармонический оркестр России.
Кроме того, можно сходить на французский фильм "Предчувствие" или на венгерский мультфильм "Белое пластиковое небо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.