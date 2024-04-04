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04 апреля, 07:30

Культура

Жителям столицы представили культурную афишу на 4 апреля

Жителям столицы представили культурную афишу на 4 апреля

Три велофестиваля пройдут в Москве в 2024 году

Москвичам представили культурную афишу на 1 апреля

Москвичам представили культурную программу на 1 апреля

Москвичам представили культурную программу на выходные 29–31 марта

Посвященные покорению космоса выставки откроют в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

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Москвичам представили культурную программу на 22 марта

В Музее Победы покажут постановку "От прошлого к настоящему"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в четверг, 4 апреля. В культурную программу включили концерты, а также варианты киносеансов.

В Московском международном доме музыки прозвучат шедевры композиторов-романтиков И. Брамса и Ф. Листа. Их произведения исполнит национальный филармонический оркестр России.

Кроме того, можно сходить на французский фильм "Предчувствие" или на венгерский мультфильм "Белое пластиковое небо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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