Жителям столицы представили культурную афишу на 4 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в четверг, 4 апреля. В культурную программу включили концерты, а также варианты киносеансов.

В Московском международном доме музыки прозвучат шедевры композиторов-романтиков И. Брамса и Ф. Листа. Их произведения исполнит национальный филармонический оркестр России.

Кроме того, можно сходить на французский фильм "Предчувствие" или на венгерский мультфильм "Белое пластиковое небо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.