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04 января, 22:30

Общество

Москвичам рассказали о развлекательной программе в столичных парках

Москвичам рассказали о развлекательной программе в столичных парках

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Для горожан и гостей столицы подготовили разнообразную развлекательную программу на новогодние выходные. Несмотря на сибирские морозы, московские праздничные площадки притягивают немало людей.

Так, в столичных парках на фестивале "Путешествие в Рождество" можно покататься на коньках, принять участие в кулинарном мастер-классе или сделать селфи на фоне новогодних елок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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