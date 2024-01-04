Москвичам рассказали о развлекательной программе в столичных парках

Для горожан и гостей столицы подготовили разнообразную развлекательную программу на новогодние выходные. Несмотря на сибирские морозы, московские праздничные площадки притягивают немало людей.

Так, в столичных парках на фестивале "Путешествие в Рождество" можно покататься на коньках, принять участие в кулинарном мастер-классе или сделать селфи на фоне новогодних елок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.