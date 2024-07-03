Москвичам рассказали, как провести свободное время 3 июля

Жителям столицы представили культурную афишу на 3 июля. В нее вошли выставка, кинопоказ, концерт и спектакль. Так, в пространстве ГЭС-2 можно посетить экспозицию "Квадрат и пространство", а в "Москино Сокольники" пройдет показ фильма "Треугольник печали".

Кроме того, в "Лужниках" состоится концерт пианиста Дениса Мацуева, а в РАМТ покажут балетный спектакль "Лебединое озеро". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.