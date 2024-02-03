В Москве подготовили программу развлечений по случаю китайского Нового года

Сотни красных фонариков и гирлянды среди цветущих растений – все это можно увидеть в Аптекарском огороде. С 3 по 25 февраля там будут ждать гостей, чтобы отметить китайский Новый год.

В городе подготовили множество мероприятий. Главными площадками праздника станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат. Там состоятся танцевальные шоу, ярмарки китайской еды, мастер-классы по каллиграфии.

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