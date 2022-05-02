В Санкт-Петербурге проходит фестиваль ледоколов

Одно из самых популярных направлений для путешествий на майские выходные – Санкт-Петербург. Сейчас там проходит фестиваль ледоколов. У посетителей есть возможность попасть на борт кораблей-гигантов, погулять по палубам и даже сфотографироваться за штурвалом.

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