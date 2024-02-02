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02 февраля, 09:45

Общество

Москвичам представили культурную программу на выходные 2–4 февраля

Москвичам представили культурную программу на выходные 2–4 февраля

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие выходные 2–4 февраля. Так, москвичам предлагают сходить на премьеру японской драмы "Идеальные дни". Картина уже получила несколько наград Каннского кинофестиваля и является номинантом на "Оскар".

А отечественный кинематограф порадует горожан премьерой драмы "Детка" о сложных отношения матери и дочери. Тем временем в библиотеке киноискусства на Каретном ряду можно послушать лекцию, посвященную Людмиле Гурченко. Также до 1 марта во VLADEY Space на "Винзаводе" будет идти выставка "Край".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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