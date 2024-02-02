Москвичам представили культурную программу на выходные 2–4 февраля

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий на предстоящие выходные 2–4 февраля. Так, москвичам предлагают сходить на премьеру японской драмы "Идеальные дни". Картина уже получила несколько наград Каннского кинофестиваля и является номинантом на "Оскар".

А отечественный кинематограф порадует горожан премьерой драмы "Детка" о сложных отношения матери и дочери. Тем временем в библиотеке киноискусства на Каретном ряду можно послушать лекцию, посвященную Людмиле Гурченко. Также до 1 марта во VLADEY Space на "Винзаводе" будет идти выставка "Край".

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